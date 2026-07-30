Штрафы за продажу вейпов до 1 млн рублей утвердили в Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее комитет по экономике рекомендовал принять законопроект пока только в первом чтении. Депутаты отмечали, что в нем не прописаны санкции и ответственность физлиц. При этом профильным является комитет по госвласти, он рекомендовал принять закон сразу в двух чтениях с учетом одной технической поправки. Иные нововведения никто не предложил.