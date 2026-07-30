Мужчина устроил драку во время собрания дачников на Камчатке

В июне прошлого года 54-летний мужчина на собрании собственников дачных участков при обсуждении вопросов хозяйственной деятельности товарищества вел себя агрессивно, перебивал, кричал и ругался. Нарушителя порядка хотели удалить с собрания, но он проигнорировал просьбу, и продолжил вести себя агрессивно. На попытку дачников успокоить его, ответил угрозами и дракой. Один из участников собрания получил легкие телесные повреждения. Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд для рассмотрения по существу.