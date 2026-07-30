Детфонд помог с оборудованием волгоградским семьям с особенными детьми

По ее словам, организация уже почти 40 лет отстаивает интересы детей, а программа «Помощь детям-инвалидам» остается в числе приоритетных. Так, с начала 2026 года реготделение Детского фонда направило более 600 тысяч рублей на закупку для детей с инвалидностью специализированного оборудования, которое меняет жизнь семей к лучшему.