Записаться к врачу по телефону можно в 26 медучреждениях Хабаровского края

Больше миллиона звонков принято службой оперативной помощи по номеру «122» с начала нынешнего года. В единый контакт‑центр в сфере здравоохранения звонят люди, которым надо быстро попасть к врачу или вызвать доктора на дом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Этот сервис создали в конце 2025 года по поручению главы региона Дмитрия Демешина, чтобы снизить нагрузку на регистратуры поликлиник и сделать медицинскую помощь доступной.
Всё устроено так, чтобы человек не терял время. Если при звонке в регистратуру поликлиники линия занята, уже на двадцатой секунде ожидания в разговор вступает голосовой помощник. Он сделает все, чтобы записать пациента к специалисту или оформить вызов врача на дом.
Если вопрос сложнее, звонок автоматически переводят оператору контакт‑центра. У сотрудника под рукой программа «БАРС»: в ней в реальном времени видно расписание врачей и возможность оформить запись. Операторы также помогают, скажем, вызвать доктора на дом, а если нужно, перенаправляют звонок прямо в медучреждение.
С июля система станет ещё удобнее: операторы смогут переводить звонки во все 40 подразделений скорой медицинской помощи края.
В 2025 году к контакт‑центру подключили первые 19 медицинских учреждений в Хабаровске, Комсомольске‑на‑Амуре, Амурске и Эльбане. В этом году к системе присоединятся ещё 26 организаций. Так что практически всё первичное звено, которое оказывает медико‑санитарную помощь в крае, будет интегрировано в единую систему.
На базе службы «122» работает Ситуационный центр, который отслеживает в реальном времени работу регистратур поликлиник и больниц края.
— У нас есть отдел мониторинга и аналитики, который следит за звонками. Если возникает нагрузка, мы перехватываем звонки, где люди находятся в очереди, и сообщаем это главным врачам. Выстроена система, которая позволяет равномерно распределить нагрузку на операторов контакт‑центра и снизить её с регистраторов. Это особенно важно в пиковые часы и время сезонных заболеваний, — рассказал заместитель директора Медицинского информационно‑аналитического центра Хабаровского края Сергей Потешкин.
Контакт‑центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00. В нерабочее время доступна опция заказа обратного звонка. Исходящий по номеру 122 бесплатный.
Также в регионе запустили онлайн‑сервис — чат‑бота «Доктор Миша». Он доступен всем пользователям мессенджера МАХ и берёт на себя часть типовых запросов.