Записаться к врачу по телефону можно в 26 медучреждениях Хабаровского края

— У нас есть отдел мониторинга и аналитики, который следит за звонками. Если возникает нагрузка, мы перехватываем звонки, где люди находятся в очереди, и сообщаем это главным врачам. Выстроена система, которая позволяет равномерно распределить нагрузку на операторов контакт‑центра и снизить её с регистраторов. Это особенно важно в пиковые часы и время сезонных заболеваний, — рассказал заместитель директора Медицинского информационно‑аналитического центра Хабаровского края Сергей Потешкин.