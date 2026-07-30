Волгоградцам рассказали, чем можно заразиться, поев раков

Летнее застолье многие волгоградцы себе плохо представляют без раков. Несмотря на то, что это очень дорогой деликатес, хотя бы раз за лето полакомиться ими стараются многие. Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» предупредили, что этот полезный продукт очень часто может быть носителем паразитов. Выбирать и готовить раков нужно очень внимательно, чтобы не заразиться парагонимозом, который поражает лёгкие, мышцы и мозг.