В Новосибирске названы районы с нехваткой школьных мест

Это число примерно соответствует показателям прошлого года, окончательные данные будут известны к началу учебного года. В школы уже подано около 17,8 тысяч заявлений от родителей для зачисления первоклассников. Ожидается, что в предстоящем учебном году школы примут около 19 тысяч первоклассников. На вопрос о наполняемости классов, Рамиль Ахметгареев ответил, что нормы устанавливает Роспотребнадзор. По правилам, на одного ученика должно приходиться 2,5 квадратных метра.