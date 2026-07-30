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В Новосибирске названы районы с нехваткой школьных мест

В новом учебном году в школах Новосибирска будет учиться около 217 тысяч учеников, сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев в интервью «Новосибирским новостям».

Источник: НДН.ИНФО

Это число примерно соответствует показателям прошлого года, окончательные данные будут известны к началу учебного года. В школы уже подано около 17,8 тысяч заявлений от родителей для зачисления первоклассников. Ожидается, что в предстоящем учебном году школы примут около 19 тысяч первоклассников. На вопрос о наполняемости классов, Рамиль Ахметгареев ответил, что нормы устанавливает Роспотребнадзор. По правилам, на одного ученика должно приходиться 2,5 квадратных метра.

Чиновник отметил, что наиболее остро проблема нехватки учебных мест стоит в заведениях на окраинах города, где планируется открытие концессионных школ.

Среди таких районов он назвал школу № 138, где осуществляется подвоз детей.

Также в списке проблемных районов оказались Южно-Чемской и Плющихинский жилмассивы, а также 6-й микрорайон.

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