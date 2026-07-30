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Семья с ребёнком заблудилась в нацпарке «Красноярские Столбы»

В МЧС напоминают: не уходите в лес без навигатора.

В национальном парке «Красноярские Столбы» спасатели за вечер вывели из леса семью с ребёнком и двух грибниц. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Как рассказали в учреждении, на «Столбах» в районе скалы Жаба заблудилась семья из трёх человек: супруги и их 9-летний сын. Они позвонили по номеру 112. Спасатели нашли их в течение часа и доставили к Восточному входу.

Поздним вечером поступил новый вызов — в лесу у СНТ «Кордон» заблудились две женщины, собиравшие грибы. Спасатели оперативно выехали, отыскали их в ночном лесу и вернули в город.

В МЧС напоминают: не уходите в лес без навигатора, заряженного телефона и необходимых вещей.

Ранее мы сообщали, что уже неделю в Красноярском крае ищут 78-летнего пенсионера, ушедшего в лес.

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