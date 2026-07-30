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Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области 30 июля

Он действовал с вечера 29 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники МЧС объявили об отмене режима беспилотной опасности на территории Нижегородской области. Угроза атаки БПЛА существовала в регионе с прошлого вечера.

В ведомстве просят граждан не приближаться к обломкам беспилотников, при их обнаружении следует набрать номер 112.

Напомним, что сегодня в столице ПФО не вводились ограничения на использование воздушного пространства. Несмотря на это, один рейс прибудет в аэропорт имени В. П. Чкалова с опозданием.

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