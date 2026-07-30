В Светлом сосед пытался выломать дверь пенсионерки и оскорблял её — прокуратура требует 60 тыс

41-летний мужчина устроил ночной скандал, его остановила полиция. Теперь ему грозит штраф за оскорбление и иск о моральном вреде. В городе Светлый прокурор защищает права 41-летней пенсионерки, пострадавшей от действий соседа. В апреле 2026 года мужчина в ночное время пытался сломать дверь в её квартиру, выкрикивая оскорбления. Его действия…