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В Светлом сосед пытался выломать дверь пенсионерки и оскорблял её — прокуратура требует 60 тыс

41-летний мужчина устроил ночной скандал, его остановила полиция. Теперь ему грозит штраф за оскорбление и иск о моральном вреде. В городе Светлый прокурор защищает права 41-летней пенсионерки, пострадавшей от действий соседа. В апреле 2026 года мужчина в ночное время пытался сломать дверь в её квартиру, выкрикивая оскорбления. Его действия…

41-летний мужчина устроил ночной скандал, его остановила полиция. Теперь ему грозит штраф за оскорбление и иск о моральном вреде.

В городе Светлый прокурор защищает права 41-летней пенсионерки, пострадавшей от действий соседа. В апреле 2026 года мужчина в ночное время пытался сломать дверь в её квартиру, выкрикивая оскорбления. Его действия пресекли прибывшие полицейские.

За оскорбление мужчину привлекли к административной ответственности по статье 5.61 КоАП РФ. Прокурор также подал иск в суд о взыскании с нарушителя 60 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пенсионерки. Исковое заявление находится на рассмотрении.