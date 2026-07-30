«58 следов ударов»: в Красноярске женщина смертельно избила знакомую и сядет на 8 лет (видео)

В Красноярске женщину приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное избиение знакомой. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Трагедия произошла в январе 2026 года в квартире на улице Мичурина. Там компания распивала алкоголь: хозяйка квартиры, ее сожитель и знакомая. По данным прокуратуры, конфликт начался из-за ревности. Гостья стала оказывать знаки внимания мужчине, после чего хозяйка квартиры схватила ее за волосы, вытащила в коридор и начала избивать. Судмедэксперты насчитали на теле погибшей не менее 58 следов от ударов. У женщины были кровоподтеки и ссадины на лице, туловище, руках и ногах.
Позже в квартиру зашла еще одна знакомая. Узнав о случившемся, она также присоединилась к избиению и ударила потерпевшую каблуком сапога по лицу. От закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния женщина умерла на месте. В суде обвиняемая полностью признала вину. Она рассказала, что проверяла дыхание потерпевшей и решила, что все обойдется. Утром участники застолья ушли из квартиры, оставив тело на полу. Позже сожитель вернулся и вызвал скорую, но спасти женщину уже было невозможно.
Суд назначил красноярке 8 лет колонии общего режима. Также с нее взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшей. Вторая участница избиения ожидает отдельного суда. Ей также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее за собой смерть.