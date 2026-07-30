«58 следов ударов»: в Красноярске женщина смертельно избила знакомую и сядет на 8 лет (видео)

Позже в квартиру зашла еще одна знакомая. Узнав о случившемся, она также присоединилась к избиению и ударила потерпевшую каблуком сапога по лицу. От закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния женщина умерла на месте. В суде обвиняемая полностью признала вину. Она рассказала, что проверяла дыхание потерпевшей и решила, что все обойдется. Утром участники застолья ушли из квартиры, оставив тело на полу. Позже сожитель вернулся и вызвал скорую, но спасти женщину уже было невозможно.