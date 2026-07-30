В Пермском крае идет отражение вражеской атаки БПЛА

В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА. Об этом Минтербез Прикамья. «В целях безопасности — не приближайтесь к обломкам беспилотников. Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО: так вы помогаете врагу. Телефон вызова экстренных служб — 112», — пишут в ведомстве.
Напомним, сегодня утром в Пермском крае обвили режим беспилотной опасности, позже в 10.15 над Пермью закрыли небо, объявив план «Ковер».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше