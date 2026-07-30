Глава региона осмотрел строящуюся Академию баскетбола

Сейчас объект готов почти на 90 процентов. В тренажерном зале уже установили оборудование, в конференц-зале — фанкойлы, что позволит поддерживать в помещении комфортную температуру. В спортивном зале выполнили монолитную стяжку. После того, как она наберет нужную прочность и влажность, специалисты приступят к укладке спортивного паркета. В здание предусмотрен лифт для маломобильных групп.