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Глава региона осмотрел строящуюся Академию баскетбола

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня губернатор Михаил Котюков проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Авиаторов, который должен стать центральной площадкой Академии баскетбола.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня губернатор Михаил Котюков проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Авиаторов, который должен стать центральной площадкой Академии баскетбола.

Сейчас объект готов почти на 90 процентов. В тренажерном зале уже установили оборудование, в конференц-зале — фанкойлы, что позволит поддерживать в помещении комфортную температуру. В спортивном зале выполнили монолитную стяжку. После того, как она наберет нужную прочность и влажность, специалисты приступят к укладке спортивного паркета. В здание предусмотрен лифт для маломобильных групп.

Михаил Котюков поручил не снижать темп работ, чтобы воспитанники спортшкол могли приступить к тренировкам на новой базе уже этой осенью.

Комплекс может стать одной из площадок XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Красноярске в октябре.

«Считаю, что физкультурно-оздоровительный комплекс должен стать спортивным центром семейного формата, где заниматься могут не только подрастающие звезды баскетбола, но и их родители, бабушки и дедушки, которые привозят ребят на тренировки», — подчеркнул Михаил Котюков.

Также глава региона поставил задачу разработать варианты благоустройства территории вокруг, чтобы жители могли здесь гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.