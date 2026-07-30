Глава региона осмотрел строящуюся Академию баскетбола

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня губернатор Михаил Котюков проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Авиаторов, который должен стать центральной площадкой Академии баскетбола.
Сейчас объект готов почти на 90 процентов. В тренажерном зале уже установили оборудование, в конференц-зале — фанкойлы, что позволит поддерживать в помещении комфортную температуру. В спортивном зале выполнили монолитную стяжку. После того, как она наберет нужную прочность и влажность, специалисты приступят к укладке спортивного паркета. В здание предусмотрен лифт для маломобильных групп.
Михаил Котюков поручил не снижать темп работ, чтобы воспитанники спортшкол могли приступить к тренировкам на новой базе уже этой осенью.
Комплекс может стать одной из площадок XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Красноярске в октябре.
«Считаю, что физкультурно-оздоровительный комплекс должен стать спортивным центром семейного формата, где заниматься могут не только подрастающие звезды баскетбола, но и их родители, бабушки и дедушки, которые привозят ребят на тренировки», — подчеркнул Михаил Котюков.
Также глава региона поставил задачу разработать варианты благоустройства территории вокруг, чтобы жители могли здесь гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.