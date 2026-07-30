Курской области выделили 164 млн рублей на поддержку коммунальных предприятий

Средства позволят частично компенсировать потери организаций из-за приостановки начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. Такое решение было принято еще в августе 2024 года в связи с вторжением ВСУ. По последним данным главы СКР Александра Бастрыкина, в результате боевых действий на территории региона погибли 633 мирных жителя, еще 561 человек получил ранения, в том числе 25 детей.