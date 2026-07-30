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Курской области выделили 164 млн рублей на поддержку коммунальных предприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Курской области 163,9 млн руб. из резервного фонда кабмина. Эти средства предусмотрены на поддержку 22 коммунальных организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

Источник: Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Курской области 163,9 млн руб. из резервного фонда кабмина. Эти средства предусмотрены на поддержку 22 коммунальных организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

Средства позволят частично компенсировать потери организаций из-за приостановки начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. Такое решение было принято еще в августе 2024 года в связи с вторжением ВСУ. По последним данным главы СКР Александра Бастрыкина, в результате боевых действий на территории региона погибли 633 мирных жителя, еще 561 человек получил ранения, в том числе 25 детей.

В середине июля кабмин выделил еще 3 млрд руб. Курской и Белгородской областям на компенсацию аренды жилья тем, кто потерял свой дом из-за атак со стороны Украины.

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