В Уфе иностранец, переодевшись в женщину, с ножом напал на бывшую супругу

УФА, 30 июл — РИА Новости. В Уфе будут судить иностранца, который переоделся в женщину и напал с ножом на бывшую жену, сообщил башкирский главк Следственного комитета.
По информации следствия, пара рассталась из-за неприязненных отношений. Но в апреле 50-летний мужчина родом из Словакии приехал в Россию, чтобы убить жену.
«Для того чтобы не быть узнанным, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик и маску, дождался экс-супругу на улице. Когда женщина подошла к своему автомобилю, он нанес ей ножом не менее девяти ударов в область шеи, груди, лица и других частей тела», — говорится в релизе.
Довести дело до конца он не смог, поскольку женщина активно сопротивлялась. Она выжила благодаря помощи медиков.
После нападения мужчина скрылся. Его передвижения отследили по камерам видеонаблюдения и в результате установили личность. Он планировал выехать за границу, для чего сначала улетел в Москву, а затем в Калининград. Там его и задержали.
СК завершил расследование и направил дело о покушении на убийство в суд для рассмотрения по существу.