В Уфе иностранец, переодевшись в женщину, с ножом напал на бывшую супругу

«Для того чтобы не быть узнанным, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик и маску, дождался экс-супругу на улице. Когда женщина подошла к своему автомобилю, он нанес ей ножом не менее девяти ударов в область шеи, груди, лица и других частей тела», — говорится в релизе.