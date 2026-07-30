В России увеличился спрос на пособия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

По ее словам, активно готовиться к экзаменам она стала в начале 11-го класса. Екатерина Малкова старалась заниматься каждый день, но в то же время находить время для отдыха, общения с друзьями, прогулок и хобби. Выпускница хотела бы, чтобы ее будущая профессия была связана с физикой и химией.