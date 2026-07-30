В России увеличился спрос на пособия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

В первом полугодии 2026 года продажи пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ выросли на 141% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе редакции «Образовательные проекты» издательства «АСТ нонфикшн».
Особенно динамично растет сегмент ОГЭ — прирост составил 189%. Одним из факторов этого стали изменения в правилах приема: в 2026 году Рособрнадзор рекомендовал повысить проходные баллы по ОГЭ для поступления в 10-й класс. Кроме того, в этом году были увеличены минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в вузы по шести предметам: физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.
Самый высокий рост продаж среди пособий по ОГЭ показали русский язык, математика и физика — свыше 300%. Наименьшую динамику — обществознание и английский язык. Среди пособий по ЕГЭ основной прирост пришелся на математику, химию, русский язык и историю, самый низкий — на географию.
«В настоящее время редакция осуществляет оперативную допечатку выпущенных пособий по ОГЭ и ЕГЭ на 2027 год для предотвращения возможного дефицита перед началом учебного сезона. Это связано с тем, что из-за пожаров на складах Wildberries пострадало не менее 16% отгрузок на склады всех магазинов», — отметили эксперты редакции.
Как готовилась к экзаменам 500-балльница.
Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на рекордные 500 баллов, получив максимальный балл на экзаменах по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.
«Мне кажется, что 500 баллов — это сочетание множества факторов. В первую очередь это долгая и усердная подготовка. Также поддержка как со стороны друзей и родителей, так и со стороны педагогов. Ну и также элемент удачи, я думаю, все-таки присутствовал», — уточнила 500-балльница.
По ее словам, активно готовиться к экзаменам она стала в начале 11-го класса. Екатерина Малкова старалась заниматься каждый день, но в то же время находить время для отдыха, общения с друзьями, прогулок и хобби. Выпускница хотела бы, чтобы ее будущая профессия была связана с физикой и химией.
Самое сложное слово в ЕГЭ по русскому.
Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по русскому языку Роман Дощинский сообщил, что самым сложным словом для сдававших ЕГЭ по русскому языку стало «преддверие».
«В преддверии» выступает в роли производного предлога и чаще употребляется с родительным падежом: «в преддверии чего-либо». Обозначает время непосредственно перед событием. «Преддверие» — существительное, употребляемое в значении «начальный этап, предшествующий какому-либо событию».
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