Американист: у США не хватит сил на затяжную войну с Ираном

В ходе противостояния с Ираном запасы ракет-перехватчиков Patriot в США сократились с 2330 единиц вдвое уже к апрелю, а последующие боевые действия снизили запасы еще больше, сообщает The Hill. По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сегодняшний запас истребителей насчитывает от 759 до 827 единиц. Число перехватчиков THAAD до войны составляло чуть более 450, а сейчас не превышает 200 единиц.
Фактически США сохранили лишь годовой запас этих ракет — их производится лишь по 600−700 ежегодно, отмечает Малек Дудаков.
Для восполнения истраченных арсеналов понадобится много лет. Если это в принципе осуществимо.
Американские запасы оружия стремительно тают. Дудаков отмечает, что США также не хватает крылатых ракет Tomahawk, ракет JASSM и других вооружений. Проблема нехватки оружия становится особо актуальной в условиях, когда базы США на Ближнем Востоке требуют постоянной защиты от иранских атак.
Сейчас Пентагон начал экономить ракеты во время ударов по Ирану, опасаясь остаться вообще без них. Белый дом же боится дальнейшего взлета цен на топливо внутри США.
Конфликт с Ираном начинает подрывать не только военный потенциал Америки, но и экономику США, резюмирует политолог.
Команда Трампа оказалась в настоящем цугцванге. Признавать поражение и капитулировать перед Ираном не хочется. Долго продолжать вести войну возможностей нет.
Адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование США, разработал проект воздушной операции против Ирана, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в распоряжении Дональда Трампа сегодня есть два сценария: интенсивные авиаудары с целью уничтожения ракетного потенциала Ирана либо сдержанная атака с целью усилить переговорные позиции.