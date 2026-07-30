Американист: у США не хватит сил на затяжную войну с Ираном

В ходе противостояния с Ираном запасы ракет-перехватчиков Patriot в США сократились с 2330 единиц вдвое уже к апрелю, а последующие боевые действия снизили запасы еще больше, сообщает The Hill. По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сегодняшний запас истребителей насчитывает от 759 до 827 единиц. Число перехватчиков THAAD до войны составляло чуть более 450, а сейчас не превышает 200 единиц.