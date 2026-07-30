В России научились создавать энтеровирусы с активностью против рака

Онколитический вирус целенаправленно распознает и проникает в раковые клетки благодаря особенностям их поверхности — в здоровых клетках с нормальной регуляцией такие «мишени» отсутствуют или выражены слабее. Оказавшись внутри злокачественной клетки, вирус использует ее внутренние механизмы для собственного размножения, что в итоге приводит к разрыву клеточной оболочки и гибели клетки. Особенность энтеровирусов в том, что они могут размножаться в желудочно-кишечном тракте, а затем разносятся кровью.