В России научились создавать энтеровирусы с активностью против рака

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания «Биокад» разработала технологию создания онколитических энтеровирусов с заданными свойствами. Исследования первых образцов показывают эффективность против нескольких видов раков, включая рецидив рака молочной железы и рак легкого, сообщил руководитель отдела разработки продукта компании Александр Прокофьев.
Онколитический вирус целенаправленно распознает и проникает в раковые клетки благодаря особенностям их поверхности — в здоровых клетках с нормальной регуляцией такие «мишени» отсутствуют или выражены слабее. Оказавшись внутри злокачественной клетки, вирус использует ее внутренние механизмы для собственного размножения, что в итоге приводит к разрыву клеточной оболочки и гибели клетки. Особенность энтеровирусов в том, что они могут размножаться в желудочно-кишечном тракте, а затем разносятся кровью.
«Разработана технология получения рекомбинантных онколитических энтеровирусов с заданными свойствами. Результаты проведенных нами in vitro /in vivo исследований показывают высокую противоопухолевую антиметастатическую эффективность, a также безопасность препаратов на основе рекомбинантных онколитических энтеровирусов», — сказал он на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика».
Прокофьев уточнил, что сейчас в компании идет подготовка к доклиническим исследованиям полученных соединений. Активности вируса в подавлении опухоли удалось достичь через добавление специальных генетических конструкций в геном вируса. Эти конструкции представляют собой искусственно созданные молекулы РНК.
Ученые проверили эффективность разработанных штаммов на культуре клеток рецидива рака молочной железы, немелкоклеточного рака легкого, колоректального рака и опухоли поджелудочной железы. «В большинстве клеточных линий наши варианты онколитических энтеровирусов прекрасно себя показывают и с высокой эффективностью уничтожают раковые клетки», — добавил Прокофьев.
Ученые также экспериментально проверили соединения на лабораторных животных: мышах и приматах. Результаты на грызунах подтверждают, что вирусы хорошо работают в подавлении опухолей как в одиночном применении, так и в комбинированной терапии.
О конференции.
С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН), который носит имя этого ученого. Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.