Роспотребнадзор дал советы по выбору школьной формы к 1 сентября

До начала учебного года остается чуть больше месяца. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, на что обратить внимание при выборе одежды для детей.
Форма, в которой ребенок проводит по 5−6 часов и больше, в первую очередь должна быть удобной: не стеснять движения, не быть слишком узкой и нравиться самому ученику. Перед покупкой стоит изучить маркировку — ярлык с составом ткани и символами по уходу. Продавец обязан по первому требованию предъявить товарно-сопроводительную документацию, подтверждающую безопасность изделия, пишет Вслух.ру.
Для школьной формы лучше выбирать натуральные материалы — хлопок, лен, шерсть или вискозу. Они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Доля синтетических волокон не должна превышать 55%, иначе одежда будет накапливать статическое электричество, хуже пропускать воздух и может вызвать раздражение кожи. Также стоит обратить внимание на запах: резкий химический аромат может указывать на содержание вредных соединений.
Родителям советуют приобрести сразу несколько предметов, чтобы менять их в течение недели. Мальчикам понадобятся костюм, запасные брюки, жилет и две-три рубашки. Девочкам — юбка, сарафан или платье, пиджак, жилет и две-три блузки. Водолазки и кофты допустимы, если это разрешено в школе. Также стоит заранее купить белую рубашку или блузку для праздничных мероприятий.
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