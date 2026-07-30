Роспотребнадзор дал советы по выбору школьной формы к 1 сентября

Форма, в которой ребенок проводит по 5−6 часов и больше, в первую очередь должна быть удобной: не стеснять движения, не быть слишком узкой и нравиться самому ученику. Перед покупкой стоит изучить маркировку — ярлык с составом ткани и символами по уходу. Продавец обязан по первому требованию предъявить товарно-сопроводительную документацию, подтверждающую безопасность изделия, пишет Вслух.ру.