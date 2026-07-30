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Роспотребнадзор дал советы по выбору школьной формы к 1 сентября

До начала учебного года остается чуть больше месяца. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, на что обратить внимание при выборе одежды для детей.

До начала учебного года остается чуть больше месяца. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, на что обратить внимание при выборе одежды для детей.

Форма, в которой ребенок проводит по 5−6 часов и больше, в первую очередь должна быть удобной: не стеснять движения, не быть слишком узкой и нравиться самому ученику. Перед покупкой стоит изучить маркировку — ярлык с составом ткани и символами по уходу. Продавец обязан по первому требованию предъявить товарно-сопроводительную документацию, подтверждающую безопасность изделия, пишет Вслух.ру.

Для школьной формы лучше выбирать натуральные материалы — хлопок, лен, шерсть или вискозу. Они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Доля синтетических волокон не должна превышать 55%, иначе одежда будет накапливать статическое электричество, хуже пропускать воздух и может вызвать раздражение кожи. Также стоит обратить внимание на запах: резкий химический аромат может указывать на содержание вредных соединений.

Родителям советуют приобрести сразу несколько предметов, чтобы менять их в течение недели. Мальчикам понадобятся костюм, запасные брюки, жилет и две-три рубашки. Девочкам — юбка, сарафан или платье, пиджак, жилет и две-три блузки. Водолазки и кофты допустимы, если это разрешено в школе. Также стоит заранее купить белую рубашку или блузку для праздничных мероприятий.

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