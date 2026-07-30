Новую библиотеку построят на улице Монтажной в Хабаровске

Она будет находиться недалеко от старого здания библиотеки. Земельный участок, на котором будет построена новая библиотека, уже определен. Все необходимые средства на строительство этого культурного объекта заложены в городской бюджет. До конца текущего года власти планируют завершить все бюрократические процедуры, а в следующем году рассчитывают приступить к строительству нового здания. Добавим, что на протяжении очень многих лет филиал № 9 Централизованной системы массовых библиотек находился в здании, которое уже давным-давно устарело. В итоге библиотеку и ее сотрудников пришлось временно перевести в филиал № 8, расположенный на улице Рокоссовского, 40. Но из-за отдаленности многие жители перестали посещать эту библиотеку и обратились к мэру города Хабаровска с просьбой построить новое здание на улице Монтажной. «Для нас важно, чтобы каждый житель Хабаровска имел доступ к знаниям и культуре рядом с домом. Особенно это касается старшего поколения и семей с детьми. Новая библиотека на улице Монтажной вернёт жителям привычный и любимый уголок чтения, но уже в современном формате, с удобными пространствами для чтения, обучения, творчества и общения. Новая библиотека будет построена рядом с Центром развития творчества детей и юношества», — заявил Сергей Кравчук.