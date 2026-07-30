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Новую библиотеку построят на улице Монтажной в Хабаровске

Она будет находиться недалеко от старого здания библиотеки. Земельный участок, на котором будет построена новая библиотека, уже определен. Все необходимые средства на строительство этого культурного объекта заложены в городской бюджет. До конца текущего года власти планируют завершить все бюрократические процедуры, а в следующем году рассчитывают приступить к строительству нового здания. Добавим, что на протяжении очень.

Она будет находиться недалеко от старого здания библиотеки. Земельный участок, на котором будет построена новая библиотека, уже определен. Все необходимые средства на строительство этого культурного объекта заложены в городской бюджет. До конца текущего года власти планируют завершить все бюрократические процедуры, а в следующем году рассчитывают приступить к строительству нового здания. Добавим, что на протяжении очень многих лет филиал № 9 Централизованной системы массовых библиотек находился в здании, которое уже давным-давно устарело. В итоге библиотеку и ее сотрудников пришлось временно перевести в филиал № 8, расположенный на улице Рокоссовского, 40. Но из-за отдаленности многие жители перестали посещать эту библиотеку и обратились к мэру города Хабаровска с просьбой построить новое здание на улице Монтажной. «Для нас важно, чтобы каждый житель Хабаровска имел доступ к знаниям и культуре рядом с домом. Особенно это касается старшего поколения и семей с детьми. Новая библиотека на улице Монтажной вернёт жителям привычный и любимый уголок чтения, но уже в современном формате, с удобными пространствами для чтения, обучения, творчества и общения. Новая библиотека будет построена рядом с Центром развития творчества детей и юношества», — заявил Сергей Кравчук.