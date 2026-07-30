Пять педагогов допобразования из Хабаровского края поборются за звание лучших в России

Во второй тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям — 2026» вышли пять педагогов из Хабаровского края. В их числе — Александр Чикватадзе, Павел Белых, Галина Макаренко, Виталий Бабий и Владимир Асташенков. Конкурс проводится Минпросвещения России и Общероссийским Профсоюзом образования. Второй этап пройдет с 31 июля по 11 августа. Участникам предстоит подготовить видеообращение и выполнить тестовое онлайн-задание. По итогам этого тура определят финалистов, которые продолжат борьбу за звание лучшего педагога дополнительного образования России.