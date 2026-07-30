В Архангельске преобразился сквер у музыкальной школы «Классика»

Сквер расположен на улице Воскресенской в Ломоносовском округе. В этом году на территории обустроили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, а также установили скамейки и урны. В дальнейшем работы по благоустройству пространства продолжатся, администрацией муниципалитета уже разработана необходимая проектно-сметная документация.