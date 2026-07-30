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В Архангельске преобразился сквер у музыкальной школы «Классика»

На территории уложили тротуарную плитку и установили скамейки и урны.

Новое общественное пространство обустраивают возле музыкальной школы «Классика» в Архангельске. Работы там ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Сквер расположен на улице Воскресенской в Ломоносовском округе. В этом году на территории обустроили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, а также установили скамейки и урны. В дальнейшем работы по благоустройству пространства продолжатся, администрацией муниципалитета уже разработана необходимая проектно-сметная документация.

«Проектно-сметная документация включает монтаж системы уличного освещения, озеленение территории, оборудование сквера малыми архитектурными формами и создание детской игровой зоны», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

Напомним, что ранее на улице Воскресенской обновили аллеи между домами 6 и 12, у Архангельского городского культурного центра обустроили зону отдыха, а на пересечении Воскресенской с улицей Тимме и проспектом Обводный канал создали два небольших сквера.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.