В Архангельске преобразился сквер у музыкальной школы «Классика»

Новое общественное пространство обустраивают возле музыкальной школы «Классика» в Архангельске. Работы там ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.
Сквер расположен на улице Воскресенской в Ломоносовском округе. В этом году на территории обустроили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, а также установили скамейки и урны. В дальнейшем работы по благоустройству пространства продолжатся, администрацией муниципалитета уже разработана необходимая проектно-сметная документация.
«Проектно-сметная документация включает монтаж системы уличного освещения, озеленение территории, оборудование сквера малыми архитектурными формами и создание детской игровой зоны», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.
Напомним, что ранее на улице Воскресенской обновили аллеи между домами 6 и 12, у Архангельского городского культурного центра обустроили зону отдыха, а на пересечении Воскресенской с улицей Тимме и проспектом Обводный канал создали два небольших сквера.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.