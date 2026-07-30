Фасад Автовокзала в Калининграде украсят белой подсветкой

Согласно техзаданию, подрядчик за 74 дня должен смонтировать по периметру фасада 104 погонных метров линейных светильников с мягким белым светом вплотную к панелям. Кроме того, ему предстоит обеспечить гарантийное обслуживание сроком не менее 5 лет, а срок эксплуатации составляет не менее 15 лет.