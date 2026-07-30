Фасад Автовокзала в Калининграде украсят белой подсветкой

Фасад автовокзала в Калининграде подсветят. На эти цели выделили 2,2 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчик за 74 дня должен смонтировать по периметру фасада 104 погонных метров линейных светильников с мягким белым светом вплотную к панелям. Кроме того, ему предстоит обеспечить гарантийное обслуживание сроком не менее 5 лет, а срок эксплуатации составляет не менее 15 лет.
В прошлом году Калининградский автовокзал приватизировали и преобразовали в акционерное общество. Соответствующее постановление подписал губернатор области Алексей Беспрозванных.
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