В Омске трамваи № 7 временно остановят

В Омске вечером 30 июля временно прекратят движение трамваев по маршруту № 7. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничение будет действовать с 20:00 30 июля до 05:30 31 июля. В это время специалисты продолжат капитальный ремонт трамвайных путей на улице Челюскинцев — на участке от улицы 10-й Ремесленной до улицы Кемеровской.
В мэрии принесли пассажирам извинения за временные неудобства.
Отметим, что в июле движение трамваев № 7 уже неоднократно приостанавливали из-за ремонтных работ. Ограничения вводились в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и не создавать дополнительных проблем для городского транспорта.