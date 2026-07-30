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В Омске трамваи № 7 временно остановят

Причина — в ремонтных работах.

Источник: Om1 Омск

В Омске вечером 30 июля временно прекратят движение трамваев по маршруту № 7. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение будет действовать с 20:00 30 июля до 05:30 31 июля. В это время специалисты продолжат капитальный ремонт трамвайных путей на улице Челюскинцев — на участке от улицы 10-й Ремесленной до улицы Кемеровской.

В мэрии принесли пассажирам извинения за временные неудобства.

Отметим, что в июле движение трамваев № 7 уже неоднократно приостанавливали из-за ремонтных работ. Ограничения вводились в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и не создавать дополнительных проблем для городского транспорта.