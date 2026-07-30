Двум служебным овчаркам Мальте и Трише ищут новых хозяев

Трише 10 лет, у нее чепрачный окрас. Собака клинически здорова и физически развита. Также у нее есть идентификационный микрочип. По характеру Триша уравновешенная и контактная, агрессию и злобу не проявляет. Овчарка подойдет для жизни в частном доме с просторным вольером. Подруге Триши Мальте тоже 10 лет, окрас у нее чепрачный. Она здорова и в меру упитанна, любит физическую активность. Характер у Мальты добрый и любознательный, агрессию и злобу девочка не проявляет.