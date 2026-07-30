Двум служебным овчаркам Мальте и Трише ищут новых хозяев

В Нижегородской области двум служебным овчаркам ищут любящих хозяев. Информацией поделились в пресс-службе ГУФСИН России по региону.
Триша и Мальта всю жизнь служили людям и сейчас вышли на заслуженный отдых, чтобы провести оставшееся время в спокойной обстановке. Важно отметить, что, несмотря на возраст, овчарки привыкли к дисциплине, поэтому будут надежными защитниками и компаньонами. Девочки по натуре очень дружелюбны, послушны и приучены к порядку.
Трише 10 лет, у нее чепрачный окрас. Собака клинически здорова и физически развита. Также у нее есть идентификационный микрочип. По характеру Триша уравновешенная и контактная, агрессию и злобу не проявляет. Овчарка подойдет для жизни в частном доме с просторным вольером. Подруге Триши Мальте тоже 10 лет, окрас у нее чепрачный. Она здорова и в меру упитанна, любит физическую активность. Характер у Мальты добрый и любознательный, агрессию и злобу девочка не проявляет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что три служебные собаки в отставке ищут новых хозяев в Нижегородской области.