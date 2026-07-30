Спрос на зерно из Ростовской области в Египет вырос в 2 раза

Отгрузки зерна из Ростовской области в Египет по итогам первых шести месяцев 2026 года выросли вдвое — с 300 тыс. до 600 тыс. тонн, сообщили в министерстве региональной политики Дона. Поддержка отечественных компаний отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Топ-3 стран-импортеров возглавляет Турция, куда под контролем ведомства направлено более 1,2 млн тонн зерна. Среди крупнейших покупателей 2026 года оказался также Израиль. Кроме того, значительные объемы зерна прошли лабораторную проверку для отправки в Грузию, Ливию и Ливан. Стабильный спрос сохраняется и со стороны Туниса.
В целом специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проконтролировали для отгрузки на экспорт 3,7 млн тонн российской пшеницы, прямой экспорт составил 1,4 млн тонн, а перевалка в порту Кавказ — 2,3 млн. При этом 59% экспорта составляет пшеница.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.