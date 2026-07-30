Спрос на зерно из Ростовской области в Египет вырос в 2 раза

Топ-3 стран-импортеров возглавляет Турция, куда под контролем ведомства направлено более 1,2 млн тонн зерна. Среди крупнейших покупателей 2026 года оказался также Израиль. Кроме того, значительные объемы зерна прошли лабораторную проверку для отправки в Грузию, Ливию и Ливан. Стабильный спрос сохраняется и со стороны Туниса.