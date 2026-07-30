Самозанятые Калининградской области получат первые больничные выплаты в августе

После закрытия больничного СФР назначит и перечислит пособие в течение 10 рабочих дней. Для этого нужно дать согласие на выплату через приложение «Мой налог» или портал Госуслуг. Добровольное страхование не распространяется на пособия по беременности, родам и уходу за ребёнком до полутора лет. Застраховаться можно через «Мой налог», Госуслуги или в клиентских службах Отделения Соцфонда.