Самозанятые Калининградской области получат первые больничные выплаты в августе

стажа и выбранной суммы.
В Калининградской области самозанятые, добровольно застраховавшиеся в Соцфонде, смогут получить первые выплаты по больничным листам с августа. В этом году более 300 плательщиков налога на профессиональный доход оформили страховку на случай временной нетрудоспособности. Из них 26 человек уже выполнили условия по уплате взносов и смогут получать пособие, если болезнь наступит после 1 августа.
Право на выплаты возникает после 6 месяцев уплаты взносов. Их можно вносить ежемесячно или одной суммой. Пособие выплачивается при собственной болезни, травме или уходе за больным членом семьи. Размер зависит от выбранной страховой суммы (35 или 50 тыс. рублей), страхового стажа и периода уплаты взносов. После 6 месяцев — 70% от страховой суммы, после 12 месяцев — 100%.
После закрытия больничного СФР назначит и перечислит пособие в течение 10 рабочих дней. Для этого нужно дать согласие на выплату через приложение «Мой налог» или портал Госуслуг. Добровольное страхование не распространяется на пособия по беременности, родам и уходу за ребёнком до полутора лет. Застраховаться можно через «Мой налог», Госуслуги или в клиентских службах Отделения Соцфонда.