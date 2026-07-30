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19-летний калининградец стал фигурантом дела о пособничестве терроризму

ФСБ пресекла противоправную деятельность молодого человека. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Источник: Kaliningradnews

Расследование продолжается.

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали 19-летнего жителя региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). По данным ведомства, молодой человек причастен к пособничеству в подготовке теракта. Его противоправная деятельность была задокументирована и пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до 20 лет лишения свободы.