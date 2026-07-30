19-летний калининградец стал фигурантом дела о пособничестве терроризму

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали 19-летнего жителя региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). По данным ведомства, молодой человек причастен к пособничеству в подготовке теракта. Его противоправная деятельность была задокументирована и пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий.