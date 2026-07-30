Шестиклассница из Славска победила в номинации «Сказки народов моей страны»

На этой неделе объявили победителей специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона конкурса «Моя страна — моя Россия» (президентская платформа «Россия — страна возможностей»). В номинации участвовали 1 272 ребёнка от 3 до 13 лет из разных регионов. Одной из победительниц стала Ксения Дмитриева, шестиклассница из Славска. Она представила рисунок «В семье единой», в котором объединила образы русских народных сказок и преданий. Центральная фигура женщины с веретеном символизирует связь поколений и единство культурных традиций.