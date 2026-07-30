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Шестиклассница из Славска победила в номинации «Сказки народов моей страны»

Ксения Дмитриева создала рисунок «В семье единой» к конкурсу «Моя страна — моя Россия».

Источник: Kaliningradnews

Её работа войдёт в ежегодный сборник сказок народов России.

На этой неделе объявили победителей специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона конкурса «Моя страна — моя Россия» (президентская платформа «Россия — страна возможностей»). В номинации участвовали 1 272 ребёнка от 3 до 13 лет из разных регионов. Одной из победительниц стала Ксения Дмитриева, шестиклассница из Славска. Она представила рисунок «В семье единой», в котором объединила образы русских народных сказок и преданий. Центральная фигура женщины с веретеном символизирует связь поколений и единство культурных традиций.

Всего выбраны 100 победителей из 43 регионов. Их работы войдут в ежегодный сборник сказок народов России. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и Года единства народов России.