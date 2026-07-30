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Жительница Зеленоградска получит 90 тыс. рублей за перелом после падения во дворе

Женщина поскользнулась на придомовой территории в феврале 2026 года. Суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию морального вреда.

В Зеленоградске прокуратура через суд взыскала компенсацию морального вреда в пользу женщины, пострадавшей от падения на придомовой территории. Инцидент произошёл в феврале 2026 года на улице Валентина Мосина: женщина поскользнулась и упала, получив перелом бедренной кости.

Прокурор Зеленоградского района подал иск к управляющей компании ООО «УК Зеленоградск». Суд удовлетворил требования и взыскал с УК 90 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Исполнение решения поставлено на контроль в прокуратуре.