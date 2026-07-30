Жительница Зеленоградска получит 90 тыс. рублей за перелом после падения во дворе

В Зеленоградске прокуратура через суд взыскала компенсацию морального вреда в пользу женщины, пострадавшей от падения на придомовой территории. Инцидент произошёл в феврале 2026 года на улице Валентина Мосина: женщина поскользнулась и упала, получив перелом бедренной кости.