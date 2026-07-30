На юге Красноярского края река затопила шесть домов в селе Ермаковском

На юге Красноярского края, в селе Ермаковском, после сильных ливней вышла из берегов река Оя. За сутки вода поднялась больше чем на метр, до 320 см, превысив опасную отметку в 310 см. Затоплены 11 участков, 6 жилых домов. Из подтопленного жилья краевые спасатели и сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек. Четверо из них — дети. В селе подготовлен для пострадавших от дождевого паводка пункт временного размещения на 120 человек, но все эвакуированные предпочли разместиться у знакомых и родственников. Как сообщают в региональном главке МЧС, ливни также стали причиной повышения уровня рек Ус, Туба, Казыр, Кизир, Амыл. Вода поднялась на 0,3−1,3 м. В южных и центральных муниципальных округах ожидается рост уровней воды, сохранение выхода воды на пойму, затопление пониженных участков местности, огородов, приусадебных участков и перелив дорог, — предупреждают в МЧС жителей Красноярского края.