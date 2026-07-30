Эмоциональный фон россиян стал менее позитивным и более напряжённым — ВЦИОМ

В июле эмоциональный фон россиян стал менее позитивным, уровень напряжённости немного вырос. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте ВЦИОМ.
Жизнерадостными себя назвали 31% опрошенных — на четыре процентных пункта меньше, чем в апреле. Индекс эмоциональной оценки потерял три пункта, напряжённости — прибавил два. Стало меньше и позитивно настроенных россиян, и тех, кто испытывает тревогу. При этом выросли две другие группы — сдержанно воспринимающие происходящее и особенно эмоционально реагирующие на события.
Среди «поколения цифры» доля респондентов с позитивным настроем сократилась на 14 процентных пунктов — до 30%. У возрастных россиян показатель почти не изменился и составил 37%. Результаты различаются и в зависимости от того, откуда люди получают информацию: к жизнерадостным отнесли себя 40% телезрителей, к тревожным — 32% активных пользователей интернета.
Самый благоприятный эмоциональный фон зафиксировали у сельских жителей: 39% вошли в группу жизнерадостных, 19% — тревожных. В крупных городах соотношение оказалось обратным — 26% против 30%.
Исследование провели 1 июля 2026 года методом телефонного опроса. В нём участвовали 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше.
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