Эмоциональный фон россиян стал менее позитивным и более напряжённым — ВЦИОМ

Жизнерадостными себя назвали 31% опрошенных — на четыре процентных пункта меньше, чем в апреле. Индекс эмоциональной оценки потерял три пункта, напряжённости — прибавил два. Стало меньше и позитивно настроенных россиян, и тех, кто испытывает тревогу. При этом выросли две другие группы — сдержанно воспринимающие происходящее и особенно эмоционально реагирующие на события.