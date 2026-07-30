Калининградский строитель выплатил клиентке 825 тыс. рублей после ареста земельных участков

Калининградский предприниматель погасил долг перед заказчицей строительства дома только после того, как судебные приставы запретили регистрационные действия в отношении 25 принадлежащих ему земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Калининградской области.
Калининградка и индивидуальный предприниматель заключили договор подряда на строительство одноэтажного дома. Заказчица полностью оплатила строительные работы, однако подрядчик нарушил указанные в договоре сроки. Кроме этого, в ходе сдачи объекта вскрылись недостатки, допущенные при обустройстве придомовой территории. В том числе, при строительстве отмостки и парковочных мест не применялся песчано-цементный состав и не был уложен слой утеплителя и гидроизоляции.
Суд постановил взыскать в пользу заказчицы стоимость устранения недостатков, неустойку и штраф — всего 825 тыс. рублей. Приставы выяснили, что в собственности у гражданина имеются 29 земельных участков площадью от одной до шестнадцати соток, два помещения площадью 91 и 660 кв метров и четыре здания площадью 73, 146, 313 и 467 кв метров. Чтобы побудить его к исполнению решения суда, сотрудники службы вынесли постановление о запрете регистрационных действий.
Меры оказались эффективными, и требуемая сумма поступила на депозитный счет отделения. Вместе с тем, чтобы снять ограничения с имущества и вернуть возможность полноправно им распоряжаться, должнику пришлось дополнительно оплатить исполнительский сбор 99 тыс. рублей. Денежные средства направили взыскательнице для восстановления ее прав. Ограничения с земли, помещений и зданий сняли.