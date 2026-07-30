Калининградский строитель выплатил клиентке 825 тыс. рублей после ареста земельных участков

Суд постановил взыскать в пользу заказчицы стоимость устранения недостатков, неустойку и штраф — всего 825 тыс. рублей. Приставы выяснили, что в собственности у гражданина имеются 29 земельных участков площадью от одной до шестнадцати соток, два помещения площадью 91 и 660 кв метров и четыре здания площадью 73, 146, 313 и 467 кв метров. Чтобы побудить его к исполнению решения суда, сотрудники службы вынесли постановление о запрете регистрационных действий.