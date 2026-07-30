На конкурсе «Московские мастера» определили лучших в сфере волонтерства

Итоги городского конкурса «Московские мастера» по профессии «организатор волонтерской деятельности» подвели в Москве. Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствуют задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
В 2026 году специалисты, которые системно привлекают, готовят и координируют добровольцев, впервые соревновались в отдельном направлении. На отборочном этапе конкурсанты рассказали о своем опыте, мотивации и профессиональных целях. В полуфинале они представили работу своих центров и вклад в развитие команд. Финалисты приняли участие в командной деловой игре и решили практические кейсы. Им предстояло предложить способы поддержки и поощрения волонтеров, которые помогают сохранять мотивацию и вовлеченность.
Первое место заняла директор волонтерского центра Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Оксана Костенко. Второе место присудили заместителю руководителя волонтерского центра Московского энергетического института (МЭИ) Николаю Дзюману, третье — руководителю волонтерского центра Российского государственного социального университета Дарье Шевлягиной.
«Организатор волонтерской деятельности отвечает за весь цикл работы команды: привлекает участников, проводит подготовку и инструктажи, распределяет задачи, поддерживает мотивацию и оценивает результаты. В этом году такая специальность впервые появилась на конкурсе “Московские мастера”. В финал вышли 20 лучших, из которых выбирали тройку победителей. Конкурс позволил собрать сильные практики столичных вузов, колледжей, некоммерческих организаций, государственных учреждений и бизнеса, а участникам — проверить свои подходы на реальных кейсах и обменяться профессиональным опытом», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.