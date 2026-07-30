На конкурсе «Московские мастера» определили лучших в сфере волонтерства

В 2026 году специалисты, которые системно привлекают, готовят и координируют добровольцев, впервые соревновались в отдельном направлении. На отборочном этапе конкурсанты рассказали о своем опыте, мотивации и профессиональных целях. В полуфинале они представили работу своих центров и вклад в развитие команд. Финалисты приняли участие в командной деловой игре и решили практические кейсы. Им предстояло предложить способы поддержки и поощрения волонтеров, которые помогают сохранять мотивацию и вовлеченность.