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Под Волгоградом «Лада» врезалась в столб, четверо пострадавших

В Волгоградской области в ДТП пострадали четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

В Котельниковском районе Волгоградской области утром 29 июля произошло серьезное ДТП. 23-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и влетел в опору линии электропередачи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 06:15 на нерегулируемом перекрестке. Молодой человек ехал по улице Советской, но не смог удержать машину на дороге. Автомобиль съехал в правый кювет, где и врезался в бетонную опору ЛЭП.

Удар оказался очень сильным. В больницу доставили самого водителя и трех его пассажиров. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.