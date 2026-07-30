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Атаку условных диверсантов отразили на объектах Минобороны под Волгоградом

В Волгоградской области подразделения военной полиции отразили атаку условных диверсантов на объекты.

В Волгоградской области подразделения военной полиции отразили атаку условных диверсантов на объекты Минобороны России.

Как сообщили в Южном военном округе, на охраняемый объект, по замыслу тренировки, «незаконные бандформирования» пытались проникнуть с помощью заминированного автомобиля. Группа огневой поддержки военной полиции предотвратили подрыв транспортного средства. Условный противник был уничтожен.

Чтобы вовремя пресечь попытки проникновения подозрительного автотранспорта и посторонних лиц на территории гарнизонов, подразделения военной полиции и военной автомобильной инспекции совместно патрулируют и охраняют объекты Минобороны.

Фото: Пресс-служба Южного военного округа.