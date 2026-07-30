Атаку условных диверсантов отразили на объектах Минобороны под Волгоградом

Как сообщили в Южном военном округе, на охраняемый объект, по замыслу тренировки, «незаконные бандформирования» пытались проникнуть с помощью заминированного автомобиля. Группа огневой поддержки военной полиции предотвратили подрыв транспортного средства. Условный противник был уничтожен.