Пермячка отсудила более 70 тысяч рублей у туроператора за плохой отдых в Египте

По словам туристки, условия проживания не соответствовали заявленным. В номере постоянно отсутствовала вода, не работала техника, на стенах была плесень, а постельное белье оказалось грязным. Кроме того, на территории гостиницы, по ее словам, бегали крысы и мыши, а в ресторане посетителям подавали еду в грязной посуде.