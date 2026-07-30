Цены производителей на бензин в Нижегородской области за июнь выросли на 8%

Вместе с тем на неделе с 21 по 27 июля по сравнению с предыдущей после роста стоимость бензина продолжила снижаться. В целом топливо на АЗС подешевело на 1,65% (до 74,30). Бензин марки АИ-92 — на 3,1% (до 69,13 ₽), марки АИ-95 — на 0,7% (до 77,28 ₽), дизель — на 3% (до 79,45 ₽). При этом бензин марки АИ-98 подорожал на 0,3% (до 96,25 ₽).