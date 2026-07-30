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В Курганской области объявлена беспилотная опасность

В Курганской области объявлена угроза атаки БПЛА. Жителей просят укрыться в помещениях без окон и оставаться там до отбоя тревоги.

В Курганской области объявлена угроза атаки БПЛА. Жителей просят укрыться в помещениях без окон и оставаться там до отбоя тревоги.

При обнаружении подозрительного объекта в небе жителям не следует предпринимать самостоятельных действий, нельзя приближаться к беспилотнику и пытаться сбить его — это опасно для жизни. Также строго запрещено публиковать кадры с дронами в СМИ и соцсетях.

Очевидцев просят немедленно звонить по номеру 112.

Ранее режим был введен также в Свердловской и Челябинской областях, в Пермском крае.

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