В Курганской области объявлена беспилотная опасность

В Курганской области объявлена угроза атаки БПЛА. Жителей просят укрыться в помещениях без окон и оставаться там до отбоя тревоги.
При обнаружении подозрительного объекта в небе жителям не следует предпринимать самостоятельных действий, нельзя приближаться к беспилотнику и пытаться сбить его — это опасно для жизни. Также строго запрещено публиковать кадры с дронами в СМИ и соцсетях.
Очевидцев просят немедленно звонить по номеру 112.
Ранее режим был введен также в Свердловской и Челябинской областях, в Пермском крае.
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