Обещают до +28 °C в тени: погода на калининградском побережье 30 июля

Балтийск: жёлтый флаг, купание с осторожностью разрешено. Температура воды +19—20 °C. Зеленоградск: жёлтый флаг, купание разрешено, но тоже с ограничениями. Температура воды сейчас +19−20 °C, штиль. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Воздух утром прогрелся до +24 °C, в тени днём обещают до +28°C. Температура воды тоже комфортная, 19 градусов. Светлогорск: жёлтый флаг, разрешено купание с осторожностью. Температура воды +19−20 °C, южный ветер и штиль. Янтарный: жёлтый флаг, в воду заходить с осторожностью. Такой сигнал вывесили, потому что в некоторых местах заметно отбойное течение. Температура воды +19 °C, воздуха — уже +23 °C.