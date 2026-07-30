Доля россиян, испытывающих тревожное состояние, сократилась с 25% до 23%

Кроме того, эмоциональное состояние россиян тесно связано с типом населенного пункта. Наиболее благоприятный эмоциональный фон демонстрируют жители сельской местности: группа «жизнерадостных» составляет 39% сельских жителей, тогда как доля «тревожных» — 19%. Противоположная картина сохраняется в крупнейших городах страны. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля «жизнерадостных» составляет 26%, а доля «тревожных» достигает 30% — это самый высокий показатель среди всех типов населенных пунктов.