КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты исследования социально-психологического состояния российского общества.
По сравнению с апрелем 2026 года доля россиян, испытывающих тревожное состояние, сократилась с 25% до 23%.
Позитивный настрой лидирует среди россиян — 31% сохраняют жизнерадостное отношение к жизни. При этом «поколение цифры» демонстрирует показатель в 30%, в то время как старшее поколение продолжает поддерживать стабильно высокий уровень оптимизма: поколение «застоя» показывает 37%.
На эмоциональный фон россиян по-прежнему оказывает влияние характер медиапотребления. Позитивный эмоциональный фон чаще встречается у россиян, которые получают информацию по телевидению, либо из нескольких источников — и телевидения, и интернета. Наиболее выраженные негативные настроения сохраняются среди активных интернет-пользователей.
Кроме того, эмоциональное состояние россиян тесно связано с типом населенного пункта. Наиболее благоприятный эмоциональный фон демонстрируют жители сельской местности: группа «жизнерадостных» составляет 39% сельских жителей, тогда как доля «тревожных» — 19%. Противоположная картина сохраняется в крупнейших городах страны. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля «жизнерадостных» составляет 26%, а доля «тревожных» достигает 30% — это самый высокий показатель среди всех типов населенных пунктов.