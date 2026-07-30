Жительница Назарова перевела мошенникам 185 тысяч рублей

Сначала женщине позвонили с незнакомого номера и сообщили о якобы предстоящей замене домофона. Для этого ее попросили назвать код из смс. Назаровчанка выполнила просьбу. Позже ей позвонил лже-сотрудник службы безопасности и заявил, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. Чтобы сохранить накопления, женщину убедили перевести деньги на «безопасный счет».