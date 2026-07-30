Жительница Назарова перевела мошенникам 185 тысяч рублей

В Назарове Красноярского края местная жительница стала жертвой мошенников и перевела им 185 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
Сначала женщине позвонили с незнакомого номера и сообщили о якобы предстоящей замене домофона. Для этого ее попросили назвать код из смс. Назаровчанка выполнила просьбу. Позже ей позвонил лже-сотрудник службы безопасности и заявил, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. Чтобы сохранить накопления, женщину убедили перевести деньги на «безопасный счет».
Поверив звонившему, она отправила 185 тыс. рублей. Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Сейчас полицейские устанавливают причастных к преступлению.
В МВД напомнили, что «безопасных счетов» не существует. Обычно так мошенники называют счета, на которые пытаются выманить деньги у граждан.