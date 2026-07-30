Каким получился Баста в исполнении Славы Копейкина. Смотрим тизер-трейлер

Вышел тизер-трейлер фильма «Баста. Начало игры» — байопик о музыканте Василии Вакуленко, известном как Баста. Роликом с РБК Life поделились в пресс-службе дистрибьютора «Атмосфера кино».
Главную роль в ленте исполнил звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин. За производство проекта отвечают «Кинокомпания ТЕМП», «Берг Саунд» (Berg Sound), онлайн-кинотеатр START, творческое объединение GAZ при участии телеканала НТВ.
«Наш фильм — это честный рассказ про то, как человек при всех соблазнах, обстоятельствах и жертвах верил в себя и не прогадал. В сюжете присутствуют как реальные прототипы, так и вымышленные персонажи. Мы не искали портретных сходств с героями из жизни, задача была подобрать актеров в правильной энергии и настроении», — заметил Стас Иванов.
Образ возлюбленной Басты воплотила Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»). В фильме также снимались Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной доктор»), Егор Кенжаметов («Бык», «Метод»), Александра Урсуляк («Последний Богатырь. Наследие»), Василий Неверов и другие. Режиссер — Стас Иванов («ЮЗЗ», «Геля»).
Сюжет: байопик расскажет о молодом Василии Вакуленко, будущем Басте. События развиваются в Ростове-на-Дону начала 2000-х. Баста «искал свой голос» и сталкивался с недоверием и враждебно настроенными конкурентами. Он решает посвятить себя музыке на фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний.
«Моя задача заключалась в том, чтобы сделать образ живым, не уходить в карикатуру и показать молодого Басту с той стороны, с которой его еще не видели», — уточнил исполнитель главной роли Слава Копейкин.
Съемки шли в Ростове-на-Дону — городе, где начинался творческий путь Басты. В числе локаций — поезд 1999 года, на котором Вакуленко объехал более 20 городов юга России, и ростовский клуб «Команчеро» (Comanchero) — культовое место в ДК энергетиков на улице Семашко, в конце 1990-х — начале 2000-х годов он был колыбелью южного хип-хопа.
«Больше всего мне запомнился момент, когда режиссер сказал “Стоп!”, а вся площадка продолжала молчать. В такие минуты ты чувствуешь, как перестаешь быть актрисой и становишься сосудом, который наполняют воздух, свет и запах незнакомой квартиры. Это похоже на чтение чужих писем: стыдно, больно, но уже невозможно остановиться. Наш фильм о том, что, даже когда музыка замолкает, в голове продолжает звучать эхо. А эхо, как известно, не просит билета на концерт. Оно просто есть. В этом и есть магия кино — когда иллюзия становится правдивее самой реальности», — поделилась размышлениями актриса Ксения Трейстер.
Как отметил Юрий Насонов, при подготовке к роли он слушал много рэпа и изучал историю прототипа своего героя. По словам актера, ему удалось найти параллели с самим собой. «Я думаю, эта история найдет отклик не только у поклонников Басты, но и у широкой аудитории, кто-то сможет увидеть в героях себя, а возможно, и найти ответы на вопросы, которые их волнуют», — дополнил Юрий Насонов.
Тизер фильма «Полдень» с Колокольниковым и Матвеевым.
Ранее вышел тизер фантастического триллера «Полдень» с Юрием Колокольниковым, Максимом Матвеевым и Юлией Снигирь в главных ролях. Ролик представили компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры «КИОН» и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Это первая экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». В проекте шесть серий, премьера пройдет одновременно в «КИОН» и Okko в этом году.
В тизере представлены ключевые персонажи и визуальный мир сериала. Например, в ролике можно увидеть Максима Каммерера (Колокольников), Льва Абалкина (Матвеев) и Майю Глумову (Снигирь). Кроме того, в кадре появляются персонажи в исполнении Леонида Ярмольника, Евгения Сангаджиева и Дениса Бургазлиева.
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