Каким получился Баста в исполнении Славы Копейкина. Смотрим тизер-трейлер

«Больше всего мне запомнился момент, когда режиссер сказал “Стоп!”, а вся площадка продолжала молчать. В такие минуты ты чувствуешь, как перестаешь быть актрисой и становишься сосудом, который наполняют воздух, свет и запах незнакомой квартиры. Это похоже на чтение чужих писем: стыдно, больно, но уже невозможно остановиться. Наш фильм о том, что, даже когда музыка замолкает, в голове продолжает звучать эхо. А эхо, как известно, не просит билета на концерт. Оно просто есть. В этом и есть магия кино — когда иллюзия становится правдивее самой реальности», — поделилась размышлениями актриса Ксения Трейстер.