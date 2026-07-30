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Кровлю главного корпуса ДГТУ в Ростове снесло во время урагана

Стихия сорвала около 300 кв. метров кровли главного корпуса ДГТУ в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону шторм, который обрушился на город 25 июля, снес часть кровли главного корпуса ДГТУ. Об этом сообщили в ходе заседания оперштаба, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Ураганом сорвана крыша главного корпуса ДГТУ в Ростове — около 300 кв. метров. Сейчас выполнено временное покрытие, которое обеспечивает необходимую функциональность, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Также, по словам главы региона, всего в Ростовской области во время стихии пострадали крыши 248 многоквартирных домах. Больше половины повреждений отремонтируют управляющие компании.

Параллельно продолжается уборка поваленных деревьев. В первую очередь должны убрать 2000 рухнувших стволов в 23 муниципалитетах.

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