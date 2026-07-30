Разработана высокодоходная гибридная стратегия инвестиций

На основе этих результатов Добрынская и ученые предложили новый гибридный подход: необходимо придерживаться стратегии моментум, если рынок рос в предыдущие два года, и переключаться на стоимостную стратегию, если он, наоборот, падал. В рамках исторических данных, такой подход принес бы инвесторам 18,5% годовых, в отличие от 13,7% у постоянного моментума и 5% у стоимостного подхода. Понимание этого, как надеются экономисты, поможет инвесторам более грамотно вкладывать свои средства в ценные бумаги.