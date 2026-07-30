Разработана высокодоходная гибридная стратегия инвестиций

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские и французские экономисты проанализировали колебания котировок акций на мировых фондовых рынках за последние 100 лет, что позволило им создать гибридную стратегию вложений в ценные бумаги, которая в оптимальных случаях позволяет удвоить доход с инвестиций по сравнению с существующими подходами. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Эта стратегия переключения может работать и на российском рынке, но у нас рынок движется быстрее, поэтому временной горизонт для переключения может отличаться. Кроме того, на российском рынке крайне мало акций, из которых можно было бы построить подходящий портфель, из-за чего доходность может оказаться низкой», — пояснила доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Виктория Добрынская, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Добрынская и ученые, на мировом фондовом рынке обычно используются две стратегии инвестиций — «моментум» и стоимостная. В рамках первой из них игроки покупают и продают те акции, которые дорожали или дешевели в последнее время. Вторая предполагает обратное поведение: покупку относительно дешевых и продажу дорогих активов, чем пользовался финансист Уоррен Баффетт для того, чтобы стать одним из богатейших людей на Земле.
Российские и французские экономисты заинтересовались тем, насколько выгодными были обе стратегии в прошлом, для чего ученые проанализировали то, как менялись котировки ценных бумаг за последнее столетие. Для этого исследователи изучили движение цен всех акций в США на Нью-Йоркской бирже и бирже NASDAQ с 1926 по 2022 год. На это столетие пришлись Великая депрессия, нефтяной кризис 1973 года, крах доткомов и ипотечный кризис 2008 года.
Эти же расчеты повторили для бирж 20 развитых стран, что позволило экономистам оценить выгодность обеих инвестиционных стратегий и показать, что стоимостной подход приносил прибыль только в рамках нескольких скоротечных периодов, которые ученые назвали «бумами стоимости». Это поставило под сомнение устоявшееся представление о том, что доходность стоимостной стратегии равномерно распределена на всем горизонте инвестирования, тогда как в реальности она может приносить существенные убытки на длительных отрезках времени.
На основе этих результатов Добрынская и ученые предложили новый гибридный подход: необходимо придерживаться стратегии моментум, если рынок рос в предыдущие два года, и переключаться на стоимостную стратегию, если он, наоборот, падал. В рамках исторических данных, такой подход принес бы инвесторам 18,5% годовых, в отличие от 13,7% у постоянного моментума и 5% у стоимостного подхода. Понимание этого, как надеются экономисты, поможет инвесторам более грамотно вкладывать свои средства в ценные бумаги.