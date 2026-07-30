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В Калининграде на улице Левитана откроется библиотека

Учреждение примет первых посетителей в сентябре.

К 1 сентября в районе улицы Левитана откроют новую библиотеку. Об этом глава городской администрации Елена Дятлова рассказала во время прямой линии в «ВК» 30 июля.

— Мы уже получили помещение в муниципальную собственность. Сейчас делаем оснащение и в микрорайоне Левитана появится новая многофункциональная библиотека, которая 1 сентября откроет свои двери для всех юных жителей данного микрорайона, — сказала в эфире Елена Дятлова.

Новая библиотека строится в рамках губернаторского инвестиционного проекта, который реализуется Фондом жилищного и социального строительства.

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