В Калининграде на улице Левитана откроется библиотека

— Мы уже получили помещение в муниципальную собственность. Сейчас делаем оснащение и в микрорайоне Левитана появится новая многофункциональная библиотека, которая 1 сентября откроет свои двери для всех юных жителей данного микрорайона, — сказала в эфире Елена Дятлова.