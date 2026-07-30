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После убийства сожителя жительница Хабаровского района пошла пить к соседке

Женщину заключили под стражу, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Хабаровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве сожителя. Об этом сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.

По данным следствия, днем 27 июля женщина распивала спиртное вместе с 50-летним сожителем на кухне квартиры в селе Ракитное. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

Во время конфликта женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область сердца. От полученных травм он скончался на месте.

После произошедшего подозреваемая покинула квартиру и пришла к знакомой. По данным Следственного комитета, она рассказала ей о случившемся, после чего продолжила употреблять спиртное.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По ходатайству следователя подозреваемую заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.