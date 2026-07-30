В ночь на 30 июля небо озарила «оленья луна». Фотогалерея

В ночь на 30 июля взошла «оленья луна» — именно так по традиции называют июльское полнолуние. Как это было — смотрите в фотогалерее РБК Life.
Вечером 29 июля наступило полнолуние. «Оленью луну» могли увидеть жители всего Северного полушария: Египта, России, Турции, Греции, Франции, Латвии, Германии и Великобритании. В случае, если вы не успеете увидеть это астрономическое явление, не стоит расстраиваться: Луна буде казаться полной еще несколько ночей после непосредственно самого полнолуния.
«Оленья луна» восходит рядом с минаретом мечети в Каире (Египет), 29 июля 2026 года.
(Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters) «Оленья луна» в Калининграде (Россия), 29 июля 2026 года.
(Фото: Александр Мелехов / ТАСС) «Оленья луна» взошла над Стамбулом (Турция), 29 июля 2026 года.
(Фото: Dilara Senkaya / Reuters) «Оленья луна» восходит за древним храмом Посейдона на мысе Сунион (Греция), 29 июля 2026 года.
(Фото: Louiza Vradi / Reuters) «Оленья луна» восходит над замком XVII века Мезон-Лаффит (Франция), 29 июля 2026 года.
(Фото: Abdul Saboor / Reuters) «Оленья луна» над стаей фламинго, Конья (Турция), 29 июля 2026 года.
(Фото: Efekan Akyuz / Reuters) «Оленья луна», Латвия, 29 июля 2026 года.
(Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС) «Оленья луна», Франкфурт (Германия), 29 июля 2026 года.
(Фото: Matias Basualdo / EPA / ТАСС) «Оленья луна», Лондон, Великобритания, 29 июля 2026 года.
(Фото: Zuma / ТАСС).
Лучшее время для наблюдения за этим астрономическим событием — когда спутник Земли располагается невысоко над горизонтом. В такие моменты Луна выглядит чуть больше обычного: это явление называется «лунная иллюзия». На самом деле размер Луны в небе не меняется, независимо от того, находится она над головой или у горизонта, — иллюзия возникает из-за того, что наш мозг искаженно интерпретирует размеры и расстояния на фоне земных объектов.
Кроме того, из-за прохождения света через слои атмосферы Луна приобретает розовый или оранжевый оттенок. В атмосфере молекулы газа и мелкие частицы (пыль, аэрозоли) рассеивают коротковолновое излучение — в первую очередь синюю часть спектра. До наблюдателя доходят в основном длинные волны: красные, оранжевые, розовые. Когда же Луна поднимается выше, этот эффект сглаживается, и мы видим ее более привычной серебристо-белой.
Американское название июльского полнолуния — Buck Moon («оленья луна») — связано с тем, что в это время у оленей начинают расти рога. Племена коренных американцев, такие как анишинаабе, называют это время Miin Giizis, или «ягодная луна», — название знаменует начало сезона сбора ягод.
Когда состоится следующее полнолуние.
Третье полнолуние этого лета — «осетровая луна» — состоится 28 августа. В этом месяце полная луна будет сопровождаться глубоким частным лунным затмением. Во время этого события тень Земли покроет до 96% лунной поверхности. Луна не исчезнет с неба, но на некоторое время потемнеет.
Продолжительность частной фазы затмения составит более 3,5 часа, а общая продолжительность затмения — более 5,5 часа. Наблюдается в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане, Индийском океане, Антарктиде. К сожалению из Москвы это затмение видно не будет, так как в это время луна будет находиться за горизонтом. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Водолей.
Солнечное затмение в августе.
Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что 12 августа ожидается полное солнечное затмение, оно случится с 18:34 до 22:58 мск. Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
В Москве Луна заслонит Солнце максимум на 1%. Явление начнется на закате, поэтому звезда быстро скроется за горизонт. Наблюдать полное затмение получится у жителей полуострова Таймыр. Эта фаза продлится там всего 1 минуту 34 секунды. В остальных регионах Солнце будет закрываться не целиком. Например, в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Пскове и Петрозаводске Луна заслонит Солнце примерно на 80%.
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