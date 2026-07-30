В ночь на 30 июля небо озарила «оленья луна». Фотогалерея

Лучшее время для наблюдения за этим астрономическим событием — когда спутник Земли располагается невысоко над горизонтом. В такие моменты Луна выглядит чуть больше обычного: это явление называется «лунная иллюзия». На самом деле размер Луны в небе не меняется, независимо от того, находится она над головой или у горизонта, — иллюзия возникает из-за того, что наш мозг искаженно интерпретирует размеры и расстояния на фоне земных объектов.