Что произошло в Витебске, где мужчина с психическим расстройством на глазах у матери до смерти избил 10-месячную девочку

Что произошло в Витебске, где мужчина избил до смерти десятимесячную девочку. Подробности сообщают «Витебские вести».
Летом 2026 года в одной из квартир города был обнаружен труп десятимесячного ребенка. В семье, где воспитывались трое малолетних детей, около восьми лет случались скандалы и конфликты. Их зачинщиком был отец несовершеннолетних, которые злоупотреблял алкоголем. После рождения четвертого ребенка мужчина умер.
Через два месяца после смерти отца мать детей начала проживать с мужчиной, которого суд признал недееспособным по причине психического расстройства.
— И в один из дней июня текущего года сожитель нанес несколько ударов по голове десятимесячной девочки в связи с тем, что она капризничала и мешала ему играть в компьютерные игры, — привела подробности помощник прокурора Витебска Ирина Тарасевич.
По ее словам, мать не стала защищать ребенка. Через некоторое время она вызвала скорую помощь, так как дочь перестала дышать.
Приехавшие на место медики констатировали смерть малолетней. По предписанию прокуратуры Витебска троих несовершеннолетних детей забрали у матери. Они находятся на государственном обеспечении.
За преступление предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение или смертная казнь.
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