238 школ Хабаровского края получат новое оборудование к учебному году

В новом учебном году 238 школ Хабаровского края получат новое оборудование для занятий музыкой и изобразительным искусством. В 84 из них также обновят кабинеты физики. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Оборудование поступает в школы в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
«С президентской поддержкой последовательно создаем в школах среду, в которой ребенку интересно учиться и пробовать себя в разных направлениях. Наша задача — дать школьникам возможность как можно раньше увидеть свои способности и интересы — кому-то раскрыться в творчестве, кому-то — в науке или технологиях», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
По словам главы региона, обновление школьного оборудования помогает детям лучше ориентироваться в будущей профессии и понимать, какие знания и навыки понадобятся им в дальнейшем обучении и карьере.
В профильном ведомстве напомнили, что работа по оснащению предметных кабинетов в крае продолжается несколько лет. В 2025 году новое оборудование получили кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда в 254 школах региона.
В частности, для занятий по ОБЗР школы получили тактические тренажеры, комплексы гражданской обороны, средства защиты и оборудование для обучения первой помощи. В кабинеты труда закупили многофункциональные станки, а также оборудование для швейных и кулинарных мастерских.
В этом году первыми новое оборудование получили музыкальные кабинеты. В их числе — гимназия № 1 Комсомольска-на-Амуре. Туда поступили наборы шумовых инструментов и музыкальная колонка. Оборудование уже используют школьники, посещающие пришкольный лагерь: для них провели мастер-классы, а теперь ребята готовятся к праздничному концерту.
«В нашей школе уже давно не обновлялось оборудование предметных кабинетов, особенно музыкальное. Благодаря тому, что система образования активно развивается, в новые образовательные стандарты впервые вошли требования к материально-техническому обеспечению каждого учебного предмета. С нового учебного года наши ребята возьмут в руки новые инструменты», — рассказал учитель музыки гимназии № 1 Анатолий Кузнецов.
К началу учебного года кабинеты изобразительного искусства оснастят наборами гипсовых моделей, комплектами муляжей и дидактическими материалами. Для кабинетов физики закупят демонстрационные наборы, приборы и модели, которые помогут школьникам проводить эксперименты и изучать сложные темы на практике.
В 2027 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в школах Хабаровского края планируют обновить оборудование кабинетов математики, химии и биологии.