238 школ Хабаровского края получат новое оборудование к учебному году

«С президентской поддержкой последовательно создаем в школах среду, в которой ребенку интересно учиться и пробовать себя в разных направлениях. Наша задача — дать школьникам возможность как можно раньше увидеть свои способности и интересы — кому-то раскрыться в творчестве, кому-то — в науке или технологиях», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.