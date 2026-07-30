Игрушечную BMW нашли на Ново-Сормовской водопроводной станции

Оголовки — это важные элементы водозаборной системы: они защищают её от попадания песка, мусора и водорослей. Обычно рабочие достают именно такие загрязнения, и в этом нет ничего экстраординарного. Однако на сей раз среди типичного мусора оказалась довольно крупная игрушка.