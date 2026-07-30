Игрушечную BMW нашли на Ново-Сормовской водопроводной станции

На Ново‑Сормовской водопроводной станции произошёл необычный случай: при очистке оголовков водозабора специалисты АО «ОКО» извлекли из воды детскую машинку марки BMW. Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Ситуация звучит почти комично, но её последствия для системы водоснабжения — совсем не повод для смеха.
Оголовки — это важные элементы водозаборной системы: они защищают её от попадания песка, мусора и водорослей. Обычно рабочие достают именно такие загрязнения, и в этом нет ничего экстраординарного. Однако на сей раз среди типичного мусора оказалась довольно крупная игрушка.
Судя по её внешнему виду, машинка провела в Волге не один месяц. Остаётся загадкой, попала ли она в реку случайно или была выброшена намеренно — но ясно одно: такой «мусор» создаёт дополнительную нагрузку на очистные сооружения.
Мэр не стал в очередной раз ограничиваться призывами не загрязнять водоёмы. Вместо этого он предложил своеобразный способ просвещения: для тех, кто привык избавляться от ненужных вещей, сбрасывая их в реку или канализацию, специалисты «ОКО» готовы организовать персональную экскурсию.
Гости смогут своими глазами увидеть, какой непростой путь проходит речная вода, прежде чем стать питьевой, насколько трудоёмким бывает процесс очистки сточных вод и как даже одна выброшенная игрушка способна осложнить работу всей системы.
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